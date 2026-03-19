19 марта 2026, 09:09

Одесса после ночной атаки: разрушение многоэтажек и десятки поврежденных авто

19 марта 2026, 09:09
Фото: ГСЧС Одесщины
Спасатели показали последствия ночной атаки на Одессу, во время которой пострадали три человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что частично разрушены квартиры на 18-м и 19-м этажах жилой 25-этажки, возник пожар. Также зафиксированы разрушения и пожар в двухэтажном жилом доме.

В другом жилом секторе есть разрушение второго этажа в трехэтажном доме – загорелись квартиры и припаркованный рядом легковой автомобиль.

В общей сложности повреждены более 10 автомобилей.

Из дома спасены три человека. Психологи ГСЧС оказали помощь 19 гражданам, среди которых трое детей.

Кроме того, пожар возник в квартире на 14 этаже жилой 22-этажки, из которой эвакуировали 70 человек.

Также зафиксированы повреждения транспортных средств на территории одного из коммунальных предприятий.

Все оперативные и спасательные службы работают на местах, идет ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, ночью 18 марта россияне атаковали Одессу. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы в городскую больницу. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

