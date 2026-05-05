Потап обратился к Каменским после развода

4 мая певица Настя Каменских отмечала день рождения. Ей исполнилось 39 лет. Уже бывший супруг Потап в социальной сети обратился к ней, опубликовав ее фото.

"Nastya Konstanta. Знаю, увидимся. Будь счастлива", - написал продюсер.

Напомним, Потап и Настя Каменских с 2006 выступали вместе в дуэте. После развода Потапа с Ириной Горовой ходили слухи об их романе, однако долгое время подтверждений не было. В 2013 году их впервые заметили вместе на отдыхе за границей. В 2019 году они официально женились и подтвердили отношения.

Недавно пара объявила о разводе.