Потап обратился к Каменским после развода
Недавно Потап и Настя Каменских публично подтвердили развод. Теперь продюсер внезапно обратился к бывшей возлюбленной.
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
4 мая певица Настя Каменских отмечала день рождения. Ей исполнилось 39 лет. Уже бывший супруг Потап в социальной сети обратился к ней, опубликовав ее фото.
"Nastya Konstanta. Знаю, увидимся. Будь счастлива", - написал продюсер.
Напомним, Потап и Настя Каменских с 2006 выступали вместе в дуэте. После развода Потапа с Ириной Горовой ходили слухи об их романе, однако долгое время подтверждений не было. В 2013 году их впервые заметили вместе на отдыхе за границей. В 2019 году они официально женились и подтвердили отношения.
Недавно пара объявила о разводе.
