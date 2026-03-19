Последствия обстрелов на Сумщине: повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, есть раненые
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 26 населенных пунктов в четырех районах Сумщины: Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате вражеской атаки беспилотника в Сумской громаде получили ранения четыре человека: 16-летний юноша, женщины 39 и 55 лет и 60-летний мужчина.
Повреждены административные здания, торговые объекты, складские помещения, многоквартирные жилые дома, автомобили и энергетическая инфраструктура.
В Тростянецкой громаде зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры.
В Ворожбянской громаде повреждено оборудование энергетической инфраструктуры.
Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 864 удара по 41 населенному пункту Запорожской области. В результате российских атак на Запорожский район погиб человек, еще двое получили ранения.