За прошедшие сутки российские войска обстреляли 26 населенных пунктов в четырех районах Сумщины: Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате вражеской атаки беспилотника в Сумской громаде получили ранения четыре человека: 16-летний юноша, женщины 39 и 55 лет и 60-летний мужчина.

Повреждены административные здания, торговые объекты, складские помещения, многоквартирные жилые дома, автомобили и энергетическая инфраструктура.

В Тростянецкой громаде зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры.

В Ворожбянской громаде повреждено оборудование энергетической инфраструктуры.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 864 удара по 41 населенному пункту Запорожской области. В результате российских атак на Запорожский район погиб человек, еще двое получили ранения.