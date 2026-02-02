Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала в Сумах ще одну агентку ФСБ, яка займалася коригуванням ворожих атак

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігуранткою виявилася 36-річна продавчиня в місцевому магазині. У поле зору росіян вона потрапила через свого чоловіка, який проживає у Курську і співпрацює з російською спецслужбою. Жінка отримала від чоловіка завдання на виявлення та передачу окупантам геолокацій Сил оборони на території області.

Щоб отримати інформацію, агентка завуальовано випитувала її у свого знайомого – діючого військового ЗСУ. Потім вона на власному авто виїжджала на місцевість для проведення дорозвідки поблизу українських об’єктів.

Під час таких поїздок фігурантка фотографувала оборонні локації та позначала їх розташування на гугл-картах. Надалі жінка узагальнювала зібрані відомості для агентурного "звіту" до ФСБ.

СБУ затримала російську агентку за місцем проживання. Під час обшуку в неї вилучили смартфон, на якому вона накопичувала геолокації потенційних "цілей" та координувала свої дії з ФСБ.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки чоловік фігурантки – "зв’язковий" ФСБ, який перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині СБУ затримала 42-річного агента ФСБ, який коригував артилерійські обстріли та дронові удари по Нікополю – безробітний чоловік, що ховався від мобілізації, потрапив у поле зору російської спецслужби через сайт знайомств.