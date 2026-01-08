11:30  08 января
08 января 2026, 07:10

Армия РФ продвинулась на Сумщине и Донетчине: DeepState фиксирует оккупацию двух сел

08 января 2026, 07:10
Карта DeepState
Российские войска оккупировали Андреевку Сумской области и Новомарково Донецкой области, а также имеют продвижение вблизи Майского

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитическим проектом DeepState, передает RegioNews.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают давление на позиции Сил обороны, в том числе на приграничных территориях Сумщины и Донецкой области.

Официальных комментариев Генерального штаба ВСУ по поводу этой информации пока нет.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинским военным удалось отбросить российские войска от Купянска в Харьковской области и взять под контроль почти 90% территории города. Кроме того, противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.

