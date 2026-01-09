Украинские пограничники уничтожили почти три десятка вражеских дронов в Сумской и Николаевской областях
Во время воздушных атак на Украину пограничники эффективно противодействовали вражеским беспилотникам сразу в нескольких регионах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В частности, на Сумщине пограничники сбили 3 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Кроме того, было уничтожено 23 FPV-дрона противника, из которых 19 руководствовались с помощью оптоволокна.
В небе над Николаевщиной пограничники уничтожили один вражеский ударный беспилотник типа Shahed-131/136, который направлялся для поражения объектов критической и гражданской инфраструктуры. В результате прицельного огня дрон взорвался в воздухе и упал в море.
Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают россиян в Покровском направлении Донецкой области.
В Сумской области мужчина провалился под лед: его тело достали спасателиВсе новости »
09 января 2026, 11:51Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно
09 января 2026, 09:28Более 1000 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага
09 января 2026, 07:09
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21Российский дрон попал в частный дом в Дружковке
09 января 2026, 14:11Появились фото обломков "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину
09 января 2026, 14:04Взятка кроссовером: должностному лицу Ровенского ТЦК объявили подозрение
09 января 2026, 13:57Избил и пытался изнасиловать: во Львовской области мужчина набросился на 14-летнюю
09 января 2026, 13:55Житель Закарпатья за 4000 долларов организовал побег в Венгрию для 23-летнего киевлянина
09 января 2026, 13:54На Волыни нашли мертвым 18-летнего парня: полиция выясняет обстоятельства
09 января 2026, 13:29В Тернопольской области мужчина незаконно проник в магазин: что ему грозит
09 января 2026, 13:25В Житомире иномарка сбила пенсионерку
09 января 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »