Украинские пограничники уничтожили почти три десятка вражеских дронов в Сумской и Николаевской областях

фото: ГПСУ

Во время воздушных атак на Украину пограничники эффективно противодействовали вражеским беспилотникам сразу в нескольких регионах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, на Сумщине пограничники сбили 3 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Кроме того, было уничтожено 23 FPV-дрона противника, из которых 19 руководствовались с помощью оптоволокна.

В небе над Николаевщиной пограничники уничтожили один вражеский ударный беспилотник типа Shahed-131/136, который направлялся для поражения объектов критической и гражданской инфраструктуры. В результате прицельного огня дрон взорвался в воздухе и упал в море.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают россиян в Покровском направлении Донецкой области.