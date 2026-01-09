11:26  09 января
09 января 2026, 11:51

В Сумской области мужчина провалился под лед: его тело достали спасатели

09 января 2026, 11:51
Фото: ГСЧС
Трагедия произошла в четверг, 8 января, в селе Подсулье Сумского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Работники ГСЧС извлекли из местного водоема тело мужчины, который провалился под лед.

Это первый случай гибели человека на водоеме в области с начала 2026 года.

Спасатели предостерегают: из-за неустойчивой погоды лед на водоемах еще очень тонкий и крайне опасный.

Напомним, в новогоднюю ночь на Полтавщине три человека застряли на ледяной реке. Чрезвычайники спасли двух мужчин и женщину.

