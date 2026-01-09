12:48  09 января
Фото: прокуратура
Правоохранители объявили подозрение 64-летнему сумчанину по факту изнасилования внучки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Установлено, что в 2020 году девочка, которой в то время было всего 9 лет, приехала на летние каникулы к бабушке с дедом в село. Именно тем летом дед, злоупотребляя доверием ребенка, изнасиловал ее впервые. С тех пор он систематически вступал с внучкой в половое сношение.

Лишь когда девочке исполнилось 15 лет, она отважилась рассказать об этом матери. Женщина обратилась к правоохранителям.

Злоумышленника будут судить по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет, совершенное повторно).

Суд взял фигуранта под стражу без права на залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, во Львовской области задержали мужчину, который на улице пытался изнасиловать 14-летнюю девочку. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

