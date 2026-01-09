Фото: прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Установлено, что в 2020 году девочка, которой в то время было всего 9 лет, приехала на летние каникулы к бабушке с дедом в село. Именно тем летом дед, злоупотребляя доверием ребенка, изнасиловал ее впервые. С тех пор он систематически вступал с внучкой в половое сношение.

Лишь когда девочке исполнилось 15 лет, она отважилась рассказать об этом матери. Женщина обратилась к правоохранителям.

Злоумышленника будут судить по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет, совершенное повторно).

Суд взял фигуранта под стражу без права на залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

