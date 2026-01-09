Более 1000 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1030 оккупантов, пять танков, восемь бронемашин, 18 артиллерийских систем, а также 90 единиц автомобильной техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.01.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины поразили арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Костромской области, нефтебазу, пункты управления беспилотников и другие важные объекты врага.
