09 січня 2026, 13:34

Українські прикордонники знищили майже три десятки ворожих дронів на Сумщині та Миколаївщині

09 січня 2026, 13:34
фото: ДПСУ
Під час повітряних атак на Україну прикордонники ефективно протидіяли ворожим безпілотникам одразу в кількох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема на Сумщині прикордонники збили 3 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Крім того, було знищено 23 FPV-дрони противника, з яких 19 керувалися за допомогою оптоволокна.

У небі над Миколаївщиною прикордонники знищили один ворожий ударний безпілотник типу "Shahed-131/136", який прямував для ураження об’єктів критичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок прицільного вогню дрон вибухнув у повітрі та впав у море.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку Донецької області.

