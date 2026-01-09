Українські прикордонники знищили майже три десятки ворожих дронів на Сумщині та Миколаївщині
Під час повітряних атак на Україну прикордонники ефективно протидіяли ворожим безпілотникам одразу в кількох регіонах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зокрема на Сумщині прикордонники збили 3 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Крім того, було знищено 23 FPV-дрони противника, з яких 19 керувалися за допомогою оптоволокна.
У небі над Миколаївщиною прикордонники знищили один ворожий ударний безпілотник типу "Shahed-131/136", який прямував для ураження об’єктів критичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок прицільного вогню дрон вибухнув у повітрі та впав у море.
Раніше українські прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку Донецької області.
На Сумщині чоловік провалився під кригу: його тіло дістали рятувальникиВсі новини »
09 січня 2026, 11:51Міноборони РФ повідомило про удар "Орєшником" по Україні: що відомо
09 січня 2026, 09:28Понад 1000 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога
09 січня 2026, 07:09
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Російський дрон поцілив у приватний будинок у Дружківці
09 січня 2026, 14:11З'явились фото уламків "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину
09 січня 2026, 14:04Хабар кросовером: посадовцю Рівненського ТЦК оголосили підозру
09 січня 2026, 13:57Побив та намагався зґвалтувати: на Львівщині чоловік накинувся на 14-річну
09 січня 2026, 13:55Житель Закарпаття за 4000 доларів організував втечу в Угорщину для 23-річного киянина
09 січня 2026, 13:54На Волині знайшли мертвим 18-річного хлопця: поліція з'ясовує обставини
09 січня 2026, 13:29На Тернопільщині чоловік незаконно проник до магазину: що йому загрожує
09 січня 2026, 13:25У Житомирі іномарка збила пенсіонерку
09 січня 2026, 13:25Інженерів і конструкторів, здатних влаштувати блекаут у Москві та захистити Київ від дронів, відправляють в окопи
09 січня 2026, 13:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »