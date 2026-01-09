Українські прикордонники знищили майже три десятки ворожих дронів на Сумщині та Миколаївщині

фото: ДПСУ

Під час повітряних атак на Україну прикордонники ефективно протидіяли ворожим безпілотникам одразу в кількох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема на Сумщині прикордонники збили 3 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Крім того, було знищено 23 FPV-дрони противника, з яких 19 керувалися за допомогою оптоволокна.

У небі над Миколаївщиною прикордонники знищили один ворожий ударний безпілотник типу "Shahed-131/136", який прямував для ураження об’єктів критичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок прицільного вогню дрон вибухнув у повітрі та впав у море.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку Донецької області.