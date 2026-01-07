Россияне ударили по Сумщине: авто вспыхнуло прямо рядом с домом

Фото: ГСЧС

В ночь на 7 января русские войска атаковали Сумскую область. Спасатели показали фото

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Российские военные атаковали беспилотником один из населенных пунктов Шосткинского района. В результате удара легковой автомобиль вспыхнул прямо возле жилого дома.

"Из-за угрозы повторных ударов спасатели периодически приостанавливали работы. Несмотря на сложную ситуацию, пожар ликвидировали. Огонь не распространился на жилище граждан", - рассказали спасатели.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 7 января также атаковали Днепр. В результате ударов российских беспилотников горели дома и автомобили. Среди пострадавших несовершеннолетние.