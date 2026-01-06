Россияне ударили баллистикой по объекту инфраструктуры в Кривом Роге
Во вторник, 6 января, днем российские военные нанесли удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"Поражен объект инфраструктуры. Предварительно без потерь", – говорится в сообщении.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии в Кривом Роге раздались взрывы.
Напомним, в ночь на 6 января враг атаковал Украину 61 ударным БПЛА типа. Силы ПВО обезвредили 53 дрона.
