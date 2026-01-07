Горели дома, пострадали дети: россияне атаковали ночью Днепр
В ночь на 7 января россияне атаковали Днепр "шахедами". В результате обстрела в городе вспыхнули пожары
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В результате атаки российских беспилотников в Днепре ночью загорелись многоэтажные и частные жилые дома. Также горели административные здания, автомобили, объекты инфраструктуры и газопровод.
В Днепре пострадали семь человек. Среди них 8-летняя и 16-летняя девушки. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. К утру 7 января спасатели потушили все пожары.
Напомним, россияне также атаковали Днепр в понедельник, 5 января, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. В результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Поврежденное предприятие. Также изуродованы авто, линия электропередач.
