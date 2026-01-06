14:12  06 января
13:25  06 января
На Харьковщине легковушка врезалась в маршрутку на встречной полосе: 18 пострадавших
10:32  06 января
На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: она погибла
06 января 2026, 09:50

Россияне ночью ударили по Сумщине: повреждены и разрушены здания

06 января 2026, 09:50
Фото: ГСЧС
В ночь на 6 января российские военные нанесли удар по громаде в Сумской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены нежилые здания и сельскохозяйственная техника в Тростянецкой громаде.

Спасатели ликвидировали пожар и обследовали близлежащую территорию.

Напомним, в ночь на 6 января враг атаковал Украину 61 ударным БПЛА типа. Силы ПВО обезвредили 53 дрона.

