В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя

Правоохранители установили мужчину, причастного к повреждению портрета погибшего Защитника Украины, размещенного на Аллее Славы в Конотопе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал на аллеи, из-за чего повредил крепление портрета погибшего Защитника Украины. Обстоятельства подтверждают свидетели происшествия.

По результатам проверки на местного жителя составлен административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Повреждение устранено, крепление восстановлено, портрет приведен в надлежащее состояние.

Напомним, в Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий. В конце августа 2025 года в полицию обратился директор кладбища: он сообщил о поврежденных надгробных плитах. На месте правоохранители зафиксировали 29 поврежденных памятников. В ходе расследования установили причастность фигуранта еще к 57 повреждениям на этом же кладбище.