10:36  02 января
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
09:40  02 января
В Винницкой области разоблачили подозреваемого в умышленном убийстве: ему грозит пожизненное
08:26  02 января
Взрыв газового баллона в Черкасской области: загорелся дом, две женщины получили ожоги
02 января 2026, 10:36

В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой

02 января 2026, 10:36
Фото: Национальная полиция
Читайте також
Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, нанесшего телесные повреждения своей бабушке и отцу с помощью чугунной сковороды

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

На днях на спецлинию 102 обратилась жительница Деснянского района столицы, сообщив, что из соседней квартиры слышны крики о помощи. В считанные минуты на место происшествия прибыли сотрудники полка полиции особого назначения.

В квартире правоохранители обнаружили злоумышленника, избивавшего сковородкой своего отца. Рядом находилась пожилая женщина, пытавшаяся помешать его действиям. Полицейские задержали мужчину и доставили в районное управление полиции.

Милиционеры выяснили, что фигурант проживает вместе с родителями и периодически требует у них деньги. В день происшествия конфликт между сыном и отцом перерос в физическое насилие: мужчина сначала избивал отца кулаками, а затем схватил чугунную сковородку и ударил бабушку по голове.

Оба пострадавших госпитализированы. Отец получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с обеих сторон и сотрясение головного мозга. Бабушка находится под наблюдением врачей с травмой головы.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 122 УК (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области подросток проник в дом пенсионеров и жестоко их избил. Пострадавшие были госпитализированы. 17-летний злоумышленник был найден и задержан.

Киев конфликт мужчина отец бабушка сковорода полиция Избиение
