10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
10:01  05 січня
Пожежа у Солом’янському районі Києва: на місці працюють рятувальники
09:28  05 січня
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
UA | RU
UA | RU
05 січня 2026, 09:28

У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя

05 січня 2026, 09:28
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці встановили чоловіка, причетного до пошкодження портрета загиблого Захисника України, розміщеного на Алеї Слави в Конотопі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначаєтьсч, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, упав на алеї, через що пошкодив кріплення портрета загиблого Захисника України. Обставини підтверджують свідки події.

За результатами перевірки на місцевого мешканця складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Пошкодження усунуто, кріплення відновлено, портрет приведено до належного стану.

Нагадаємо, в Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків. Наприкінці серпня 2025 року до поліції звернувся директор кладовища: він повідомив про пошкоджені надгробні плити. На місці правоохоронці зафіксували 29 пошкоджених пам'ятників. Під час розслідування встановили причетність фігуранта ще до 57 пошкоджень на цьому ж кладовищі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область Конотоп пошкодження Алея загиблих Героїв портрет поліція чоловік алкогольне сп'яніння
Зникла після новорічної ночі: на Черкащині розшукують 39-річну жінку
04 січня 2026, 09:58
Новорічна вечірка закінчилася лікарнею: у Тернополі 16-річну дівчину покусала знайома
02 січня 2026, 20:15
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
02 січня 2026, 10:36
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Після нічної атаки РФ: ДСНС показала масштаби руйнувань на Чернігівщині
05 січня 2026, 10:52
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
05 січня 2026, 10:38
РФ атакувала Україну 9 ракетами та 165 дронами: як відпрацювала ППО
05 січня 2026, 10:22
Пожежа у Солом’янському районі Києва: на місці працюють рятувальники
05 січня 2026, 10:01
Буданов підтримував прямі контакти з командою Трампа паралельно з Єрмаком – УП
05 січня 2026, 09:57
Росія обстріляла Чернігів балістикою та БпЛА: 8 гаражів зруйновано, 15 будинків пошкоджено
05 січня 2026, 09:18
Київщина під обстрілом: один загиблий, пошкоджено будинки
05 січня 2026, 08:45
Рік вироку: або Україна зміниться, або зникне
05 січня 2026, 08:35
Гончаренко: Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ
05 січня 2026, 08:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »