У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя

Фото: Національна поліція

Правоохоронці встановили чоловіка, причетного до пошкодження портрета загиблого Захисника України, розміщеного на Алеї Слави в Конотопі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначаєтьсч, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, упав на алеї, через що пошкодив кріплення портрета загиблого Захисника України. Обставини підтверджують свідки події.

За результатами перевірки на місцевого мешканця складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Пошкодження усунуто, кріплення відновлено, портрет приведено до належного стану.

Нагадаємо, в Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків. Наприкінці серпня 2025 року до поліції звернувся директор кладовища: він повідомив про пошкоджені надгробні плити. На місці правоохоронці зафіксували 29 пошкоджених пам'ятників. Під час розслідування встановили причетність фігуранта ще до 57 пошкоджень на цьому ж кладовищі.