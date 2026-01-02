17:55  02 января
02 января 2026, 20:15

Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая

02 января 2026, 20:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Тернополе в областную детскую больницу госпитализировали 16-летнюю жительницу Тернопольского района после конфликта во время празднования Нового года

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Сообщение на линию 102 поступило от бригады экстренной медицинской помощи. По данным медиков, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и имела кусанные раны и ушибы.

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя вместе с компанией встречала Новый год в областном центре. Между ней и 21-летней жительницей Тернополя возник конфликт, который перерос в драку. В результате столкновения девушка получила телесные повреждения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по статье о несчастном случае.

