Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая

В Тернополе в областную детскую больницу госпитализировали 16-летнюю жительницу Тернопольского района после конфликта во время празднования Нового года

Сообщение на линию 102 поступило от бригады экстренной медицинской помощи. По данным медиков, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и имела кусанные раны и ушибы.

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя вместе с компанией встречала Новый год в областном центре. Между ней и 21-летней жительницей Тернополя возник конфликт, который перерос в драку. В результате столкновения девушка получила телесные повреждения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

