10 февраля 2026, 08:22

За замечания – в больницу: в Хмельницком водитель избил пенсионера

10 февраля 2026, 08:22
Фото: Национальная полиция
В Хмельницком правоохранители задержали водителя, который нанес тяжкие телесные повреждения 67-летнему пешеходу после замечания о нарушении правил дорожного движения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 5 февраля около 17:40 на улице Трудовой.

По предварительной информации, пенсионер сделал замечание водителю, заехавшему на пешеходный переход. Между мужчинами возник конфликт, во время которого водитель вышел из автомобиля и жестоко избил пешехода. После нападения злоумышленник сел в авто и скрылся с места происшествия.

Полицию и скорую помощь вызвали прохожие. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, ему провели срочную операцию.

Правоохранители установили личность нападающего – им оказался 41-летний местный житель. Уже на следующий день мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении.

Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. На период досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве следователи сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, напавшему на водителя трамвая после замечания о необходимости покинуть салон на конечной остановке. Во время конфликта пассажир получил нож и дважды ударил водителя – в грудь и в лицо.

