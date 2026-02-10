В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на Запорожский район
Ночью 10 февраля российские беспилотники атаковали населенные пункты Запорожского района
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Из-за обстрела по нескольким адресам возникли пожары – горели жилые дома и хозяйственное сооружение. Взрывной волной повреждены расположенные рядом здания.
В Вольнянске из-за вражеских атак травмы получили две женщины, мужчина и годовалый мальчик.
Чрезвычайники деблокировали двух женщин и двоих детей в возрасте один и 10 лет, открыв поврежденные в результате взрыва двери.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Число травмированных уточняется.
Напомним, ночью 10 февраля российские военные россияне атаковали беспилотниками Вольнянск в Запорожском районе. Получили ранения четыре человека.
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине
10 февраля 2026, 12:55Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области
10 февраля 2026, 12:37Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА
10 февраля 2026, 12:34В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10 февраля 2026, 12:12На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ задержали российского "крота"
10 февраля 2026, 11:43МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мать, 7 раненых
10 февраля 2026, 11:20Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских
10 февраля 2026, 10:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все блоги »