Из-за обстрела по нескольким адресам возникли пожары – горели жилые дома и хозяйственное сооружение. Взрывной волной повреждены расположенные рядом здания.

В Вольнянске из-за вражеских атак травмы получили две женщины, мужчина и годовалый мальчик.

Чрезвычайники деблокировали двух женщин и двоих детей в возрасте один и 10 лет, открыв поврежденные в результате взрыва двери.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Число травмированных уточняется.

Напомним, ночью 10 февраля российские военные россияне атаковали беспилотниками Вольнянск в Запорожском районе. Получили ранения четыре человека.