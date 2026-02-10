В Херсонской области из-за обстрелов получили ранения восемь человек

Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 29 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственное сооружение, частный гараж и автомобили.

Из-за российских обстрелов получили ранения 8 человек, из них – один ребенок.

