В Херсонской области из-за обстрелов получили ранения восемь человек
За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 29 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственное сооружение, частный гараж и автомобили.
Из-за российских обстрелов получили ранения 8 человек, из них – один ребенок.
Напомним, с вечера российские кафиры 19 раз атаковали три района Днепропетровщины. Использовали беспилотники и артиллерию.
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине
10 февраля 2026, 12:55Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области
10 февраля 2026, 12:37Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА
10 февраля 2026, 12:34В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10 февраля 2026, 12:12На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ задержали российского "крота"
10 февраля 2026, 11:43МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мать, 7 раненых
10 февраля 2026, 11:20Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских
10 февраля 2026, 10:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все блоги »