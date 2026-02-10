Поезд "Славутич-Фастов" сбил мужчину в Чернигове: подробности

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в понедельник, 9 февраля, на железнодорожном переезде в Чернигове. Поезд "Славутич-Фастов" сбил мужчину 1991 года рождения.

Человек лежал на путях, и хотя машинист задействовал экстренное торможение и подал звуковой сигнал, избежать столкновения не удалось. Пострадавший погиб на месте.

На место происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции и транспортный следователь.

По факту открыто производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека.

Назначен ряд экспертных исследований, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ночью 18 декабря на вокзале в Виннице поезд сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она погибла на месте.

Ранее сообщалось, чтово Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Она переходила пути в пределах железнодорожного переезда и попала под колеса пассажирского электропоезда. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.