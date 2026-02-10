10:29  10 февраля
В Ровенской области мужчина убил пятерых человек: что известно о трагедии
08:39  10 февраля
На Буковине чиновник РТЦК сфальсифицировал данные о мобилизации 76 человек
07:44  10 февраля
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 10:10

Поезд "Славутич-Фастов" сбил мужчину в Чернигове: подробности

10 февраля 2026, 10:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Черниговщины расследуют обстоятельства гибели мужчины на железнодорожных путях

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в понедельник, 9 февраля, на железнодорожном переезде в Чернигове. Поезд "Славутич-Фастов" сбил мужчину 1991 года рождения.

Человек лежал на путях, и хотя машинист задействовал экстренное торможение и подал звуковой сигнал, избежать столкновения не удалось. Пострадавший погиб на месте.

На место происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции и транспортный следователь.

По факту открыто производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека.

Назначен ряд экспертных исследований, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ночью 18 декабря на вокзале в Виннице поезд сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она погибла на месте.

Ранее сообщалось, чтово Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Она переходила пути в пределах железнодорожного переезда и попала под колеса пассажирского электропоезда. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поезд железная дорога Чернигов трагедия мужчина железнодорожный переезд
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
10 февраля 2026, 07:44
В Тернопольской области нашли фрагменты тела 66-летнего мужчины
09 февраля 2026, 20:20
На Волыни тракторист ковшом смертельно травмировал женщину: как его наказал суд
09 февраля 2026, 08:28
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине
10 февраля 2026, 12:55
Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49
Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области
10 февраля 2026, 12:37
Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА
10 февраля 2026, 12:34
В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10 февраля 2026, 12:12
На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ задержали российского "крота"
10 февраля 2026, 11:43
МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35
Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мать, 7 раненых
10 февраля 2026, 11:20
Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56
В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских
10 февраля 2026, 10:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »