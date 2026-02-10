В Полтавской области от осложнений гриппа умерли ребенок и взрослый

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Полтавской области зафиксировано два смертельных исхода, вызванные вирусом гриппа типа А

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Последний случай произошел на прошлой неделе в Кременчугской общине – от осложнений гриппа умер 13-летний ребенок. Еще один летальный случай зарегистрирован в Полтавской общине, где умер взрослый. Оба пациента не были привиты против гриппа в текущем сезоне.

По состоянию на 9 февраля за неделю ОРВИ заболели 9225 человек, что на 25% больше, чем за предыдущий период. Более половины больных (53%) – дети.

Самые высокие показатели заболеваемости фиксируют в Щербановской, Великосорочинской, Сергеевской, Коломакской, Гадячской, Карловской и Лубенской общинах.

Специалисты связывают рост заболеваемости с последствиями массированных обстрелов энергосистемы и перебоями с отоплением, а также низким уровнем вакцинации: с начала сезона прививки получили только 2 937 человек.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.