09:15  26 декабря
На Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам
08:36  26 декабря
19-летний украинец был задержан в Тбилиси за метадон: ему грозит 20 лет
08:27  26 декабря
В Винницкой области из реки вытащили тело мужчины
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2025, 07:39

Пытки гражданских на Сумщине: пятерых оккупантов заочно приговорили к 10 годам

26 декабря 2025, 07:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Суд заочно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы пяти российским военным. Они пытали гражданских во время временного захвата территорий Ахтырского района Сумской области в начале полномасштабной войны

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 13 марта 2022 года во время захвата города Тростянец вооруженные российские захватчики задержали четырех гражданских мужчин на одной из улиц и отвели их на территорию местного элеватора, где в одном из хозяйственных построек обустроили застенку.

Гражданам надели наручники и повязали глаза шапками, закрепленными липкой лентой. Военные избивали одного из задержанных и стреляли в воздух, имитируя его расстрел, чтобы психологически давить на других. Потом всех заставили лечь на пол и не двигаться под угрозой оружия.

На следующий день двое пленников были переведены в подвал, где они провели четыре суток в полной темноте при температуре около -10°С, без достаточного количества воды и пищи, после чего их отпустили. Остальных двоих мужчин отвезли на железнодорожный вокзал, где их допрашивали другие российские военные с применением физического насилия, после чего также отпустили.

На сегодняшний день идентифицированы только пять захватчиков, участвовавших в пытках. Суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Все они объявлены в розыск.

Досудебное расследование по делу о пытках гражданских продолжается.

Напомним, бывшему "командиру ЛНР" сообщили о подозрении за пытки пленника. Инцидент произошел в июне 2022 года на временно оккупированной территории Первомайска в Луганской области.

Ранее сообщалось, что Луганские прокуроры добились нескольких приговоров для коллаборантов, действовавших в ущерб Украине. Еще 50 уголовных дел в отношении предателей ожидают рассмотрения в судах, что может привести к новым судебным решениям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война российская армия солдаты издевательство гражданские суд арест пленные физическое насилие
В Сумской области БпЛА ранил двух подростков: 20-летнего парня и 17-летнюю девушку доставили в больницу
24 декабря 2025, 20:30
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Россияне обстреляли центр Херсона: в ГВА показали последствия
26 декабря 2025, 10:31
Россияне ударили по двум энергообъектам ДТЭК в Одесской области
26 декабря 2025, 10:14
На Волыни изъяли контрафактные сигареты на 5,5 млн грн: детали
26 декабря 2025, 09:52
Атаки РФ по портам Одесщины: пострадали иностранные суда и элеваторы
26 декабря 2025, 09:44
РФ атаковала Украину почти сотней БПЛА и ракетой "Искандер": есть попадания на 16 локациях
26 декабря 2025, 09:28
Ножовое ранение военных ТЦК в Днепре: начато расследование
26 декабря 2025, 09:25
На Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам
26 декабря 2025, 09:15
Возможный захват командного пункта в Гуляйполе: что сказали в ВСУ
26 декабря 2025, 08:57
19-летний украинец был задержан в Тбилиси за метадон: ему грозит 20 лет
26 декабря 2025, 08:36
В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского беспилотника
26 декабря 2025, 08:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »