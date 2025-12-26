Иллюстративное фото: из открытых источников

Суд заочно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы пяти российским военным. Они пытали гражданских во время временного захвата территорий Ахтырского района Сумской области в начале полномасштабной войны

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 13 марта 2022 года во время захвата города Тростянец вооруженные российские захватчики задержали четырех гражданских мужчин на одной из улиц и отвели их на территорию местного элеватора, где в одном из хозяйственных построек обустроили застенку.

Гражданам надели наручники и повязали глаза шапками, закрепленными липкой лентой. Военные избивали одного из задержанных и стреляли в воздух, имитируя его расстрел, чтобы психологически давить на других. Потом всех заставили лечь на пол и не двигаться под угрозой оружия.

На следующий день двое пленников были переведены в подвал, где они провели четыре суток в полной темноте при температуре около -10°С, без достаточного количества воды и пищи, после чего их отпустили. Остальных двоих мужчин отвезли на железнодорожный вокзал, где их допрашивали другие российские военные с применением физического насилия, после чего также отпустили.

На сегодняшний день идентифицированы только пять захватчиков, участвовавших в пытках. Суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Все они объявлены в розыск.

Досудебное расследование по делу о пытках гражданских продолжается.

Напомним, бывшему "командиру ЛНР" сообщили о подозрении за пытки пленника. Инцидент произошел в июне 2022 года на временно оккупированной территории Первомайска в Луганской области.

Ранее сообщалось, что Луганские прокуроры добились нескольких приговоров для коллаборантов, действовавших в ущерб Украине. Еще 50 уголовных дел в отношении предателей ожидают рассмотрения в судах, что может привести к новым судебным решениям.