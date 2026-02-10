10:29  10 февраля
В Ровенской области мужчина убил пятерых человек: что известно о трагедии
08:39  10 февраля
На Буковине чиновник РТЦК сфальсифицировал данные о мобилизации 76 человек
07:44  10 февраля
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 08:39

На Буковине чиновник РТЦК сфальсифицировал данные о мобилизации 76 человек

10 февраля 2026, 08:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черновицкой области разоблачили бывшего чиновника РТЦК, сфальсифицировавшего данные о мобилизации в реестре "Оберег", из-за чего 76 человек избежали призыва в ВСУ

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители задержали бывшего начальника одного из отделов районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Следствие установило, что должностное лицо вносило в автоматизированную систему ложные сведения о якобы мобилизации граждан, их снятии с военного учета и направлении в конкретные воинские части. На самом деле, эти лица не были призваны на военную службу, в списки воинских частей не зачислялись и службу не проходили.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ст. 362 УК Украины – незаконное вмешательство в автоматизированные системы.

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяют информацию о возможных аналогичных фактах.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области разоблачили работников ТЦК, которые "продавали" свободу от призыва. Трем фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черновицкая область Чиновник ТЦК мобилизация уклонение от мобилизации мошенничество Оберіг данные
В Днепре мужчина торговал удостоверениями о непригодности к службе
04 февраля 2026, 20:25
Убегали за границу на инкассаторских авто: на Закарпатье разоблачили схему по бегству уклонистов
04 февраля 2026, 18:35
В Киеве инструктор автошколы торговал бронированием от мобилизации
04 февраля 2026, 17:00
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине
10 февраля 2026, 12:55
Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49
Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области
10 февраля 2026, 12:37
Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА
10 февраля 2026, 12:34
В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10 февраля 2026, 12:12
На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ задержали российского "крота"
10 февраля 2026, 11:43
МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35
Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мать, 7 раненых
10 февраля 2026, 11:20
Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56
В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских
10 февраля 2026, 10:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »