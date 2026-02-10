На Буковине чиновник РТЦК сфальсифицировал данные о мобилизации 76 человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Черновицкой области разоблачили бывшего чиновника РТЦК, сфальсифицировавшего данные о мобилизации в реестре "Оберег", из-за чего 76 человек избежали призыва в ВСУ

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители задержали бывшего начальника одного из отделов районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Следствие установило, что должностное лицо вносило в автоматизированную систему ложные сведения о якобы мобилизации граждан, их снятии с военного учета и направлении в конкретные воинские части. На самом деле, эти лица не были призваны на военную службу, в списки воинских частей не зачислялись и службу не проходили.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ст. 362 УК Украины – незаконное вмешательство в автоматизированные системы.

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяют информацию о возможных аналогичных фактах.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области разоблачили работников ТЦК, которые "продавали" свободу от призыва. Трем фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.