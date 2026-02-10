12:12  10 февраля
В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10:29  10 февраля
В Ровенской области мужчина убил пятерых человек: что известно о трагедии
07:44  10 февраля
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
10 февраля 2026, 09:35

Родственники прокуроров и чиновников купили апартаменты в элитном комплексе Буковеля – Bihus.Info

10 февраля 2026, 09:35
Фото: Bihus.Infо
Bihus.Info получил информацию об инвесторах люксового апарт-комплекса "Glacier Premium Apartments" в Буковеле, официально открывшемся 1 января 2026 года. Среди инвесторов оказалось немало родственников чиновников разного уровня.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов, передает RegioNews.

Комплекс позиционируется как премиальный: на момент продажи квадратный метр стартовал от $4000.

На открытие пригласили украинских поп-звезд DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK и группу TVORCHI, ведущим мероприятия стал Григорий Решетник.

Сейчас все апартаменты распроданы и доступны только на вторичном рынке.

Несмотря на высокую стоимость квартиры премиум-класса смогли позволить себе члены семей нескольких прокуроров. Журналисты Bihus.Info обнаружили, что среди инвесторов есть родственники:

  • Александра Синюка, начальника управления Волынской областной прокуратуры: владелицей апартаментов стала его теща, которая в 2023 году инвестировала в 50-метровое жилье на $200 тыс. Жена прокурора Оксана Синюк владеет еще двумя апартаментами в других комплексах. Общие инвестиции семьи с начала полномасштабной войны составили около полумиллиона долларов.
  • Олега Михайлины, прокурора Винницкой областной прокуратуры: его отец в 2023 году приобрел 30 м² апартаментов в "Glacier" примерно за $130 тыс.
  • Александра Чечетко, руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра: апартаменты площадью 37 м² купил тесть. Чечетко заявил, что не пользуется квартирой, а у родственников есть собственный бизнес.

Также инвестировала в комплекс жена бывшего члена ВЛК в Винницкой области врача Евгения Пазюка. По официальным декларациям Пазюка, средств для инвестиции около $160 тыс. у него не было, однако сам Пазюк уверяет, что привлекал личные сбережения, деньги семьи и ссуду.

Ранее Bihus.Info сообщали, что совладелицей компании-застройщика "Glacier Premium Apartments" является дочь бывшего замминистра внутренних дел Арсена Авакова Сергея Чеботаря, неоднократно фигурировавшего в коррупционных скандалах, в том числе по делам о незаконной добыче песка и "рюкзаков Авакова".

Напомним, ранее журналисты рассказывали, что теща руководителя киевского управления Киберполиции Вячеслава Кулиуша, сразу после его развода, стала владелицей элитной недвижимости в Одессе и начала строительство имения у моря.

расследование Буковель курорты Ивано-Франковская область Bihus.Info апартаменты
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
07 августа 2025
