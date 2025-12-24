19:05  24 декабря
24 декабря 2025, 19:16

Черкасская область подверглась ракетной атаке в Сочельник: полиция обнародовала последствия

24 декабря 2025, 19:16
Фото: Национальная полиция Украины
В сочельник область подверглась обстрелу, обломки ракеты повредили гражданские объекты, полиция документирует последствия

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Сочельник Черкасская область подверглась очередной атаке со стороны российских оккупационных войск. Обломки вражеской ракеты повлекли за собой повреждение гражданской инфраструктуры в области.

Обеспечивают охрану и безопасность граждан

С первых минут на месте происшествия работают подразделения правоохранителей. Полицейские обеспечивают охрану периметра, регулируют движение транспорта и помогают другим службам в ликвидации последствий обстрелов.

Известно, что повреждения затронули как жилые, так и общественные объекты. Полиция продолжает обследовать территории, чтобы зафиксировать все последствия и оценить масштаб разрушений.

Полицейские работают на месте обстрела

Правоохранители призывают жителей сохранять спокойствие, не паниковать и доверять только официальным источникам информации. Все службы работают по безопасности граждан и восстановлению нормального функционирования инфраструктуры.

Ранее сообщалось, на Рождество 25 декабря, в Украине будут вводить графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

атака Черкасская область обстрел обломки беспилотника ракета сочельник разрушения кладбище Аллея Героев
