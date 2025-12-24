РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Десятки тысяч абонентов остались без света
В результате атаки россиян 24 декабря на важный энергообъект в Черниговском районе обесточены десятки тысяч потребителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговоблэнерго.
"В результате рашистских обстрелов поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов. Просим сохранять спокойствие и меры безопасности", – говорится в сообщении.
Как отмечается, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.
Напомним, вечером 23 декабря российские военные в очередной раз атаковали Чернигов. Враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре города.
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабряВсе новости »
23 декабря 2025, 18:49Украинские атомные станции снизили мощность генерации после ночной атаки РФ
23 декабря 2025, 12:41Массированный удар: РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины
23 декабря 2025, 07:43
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Зеленский заявил, что Китай помогает РФ атаковать энергетику Украины
24 декабря 2025, 17:12В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 16:44Вопросы для всеукраинского референдума – утверждение дорожной карты мирного урегулирования
24 декабря 2025, 16:35В Полтавской области иномарка вылетела в кювет: водитель погиб на месте
24 декабря 2025, 16:10По 15-20 часов без света: будущая зима будет самой тяжелой за все время полномасштабной войны
24 декабря 2025, 15:59На Прикарпатье трое детей отравились угарным газом через электрогенератор
24 декабря 2025, 15:45Почему все говорят о мире уже ближайшие дни, недели, а перемирия не видно ни одного
24 декабря 2025, 15:33Институт массовой информации назвал лучших журналистов в 2025 году
24 декабря 2025, 14:47В Закарпатье медик "продал" инвалидность за 500 долларов
24 декабря 2025, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все блоги »