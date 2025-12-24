16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
14:55  24 декабря
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Десятки тысяч абонентов остались без света
11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
24 декабря 2025, 14:55

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Десятки тысяч абонентов остались без света

24 декабря 2025, 14:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В результате атаки россиян 24 декабря на важный энергообъект в Черниговском районе обесточены десятки тысяч потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговоблэнерго.

"В результате рашистских обстрелов поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов. Просим сохранять спокойствие и меры безопасности", – говорится в сообщении.

Как отмечается, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.

Напомним, вечером 23 декабря российские военные в очередной раз атаковали Чернигов. Враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре города.

