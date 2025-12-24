РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Десятки тысяч абонентов остались без света

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате атаки россиян 24 декабря на важный энергообъект в Черниговском районе обесточены десятки тысяч потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговоблэнерго.

"В результате рашистских обстрелов поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов. Просим сохранять спокойствие и меры безопасности", – говорится в сообщении.

Как отмечается, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.

Напомним, вечером 23 декабря российские военные в очередной раз атаковали Чернигов. Враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре города.