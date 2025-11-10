Фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Дрон був збитий прикордонниками напередодні на території однієї з громад Шосткинського району. Під час огляду сапери встановили, що під крилами БпЛА були встановлені протитанкові міни ПТМ-3.

На щастя, під час падіння дрон не здетонував. Вибухонебезпечний пристрій транспортували на спеціальний майданчик і знищили шляхом підриву.

ПТМ-3 – це 4,9 кг протитанкова міна, призначена для дистанційного мінування. Вона наповнена вибуховою речовиною, вагою 1,8 кг. Така міна обладнана неконтактним магнітним детонатором, що реагує на металеві предмети масою понад 50 кг, зокрема автотранспорт і бронетехніку.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині вибухотехніки знешкодили бойові елементи російських ракет Х-101 і дронів-камікадзе. Їх виявляють після масованих обстрілів та нерідко знаходять під час осінніх польових робіт.