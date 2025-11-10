12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
10 листопада 2025, 11:18

На Сумщині сапери знешкодили російський "шахед" з протитанковими мінами

10 листопада 2025, 11:18
Фото: ДПСУ
Сапери знешкодили збитий російський ударний безпілотник Shahed, який, окрім 50-кілограмової бойової частини, був споряджений двома протитанковими мінами ПТМ-3

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Дрон був збитий прикордонниками напередодні на території однієї з громад Шосткинського району. Під час огляду сапери встановили, що під крилами БпЛА були встановлені протитанкові міни ПТМ-3.

На щастя, під час падіння дрон не здетонував. Вибухонебезпечний пристрій транспортували на спеціальний майданчик і знищили шляхом підриву.

ПТМ-3 – це 4,9 кг протитанкова міна, призначена для дистанційного мінування. Вона наповнена вибуховою речовиною, вагою 1,8 кг. Така міна обладнана неконтактним магнітним детонатором, що реагує на металеві предмети масою понад 50 кг, зокрема автотранспорт і бронетехніку.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині вибухотехніки знешкодили бойові елементи російських ракет Х-101 і дронів-камікадзе. Їх виявляють після масованих обстрілів та нерідко знаходять під час осінніх польових робіт.

