На Сумщині сапери знешкодили російський "шахед" з протитанковими мінами
Сапери знешкодили збитий російський ударний безпілотник Shahed, який, окрім 50-кілограмової бойової частини, був споряджений двома протитанковими мінами ПТМ-3
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Дрон був збитий прикордонниками напередодні на території однієї з громад Шосткинського району. Під час огляду сапери встановили, що під крилами БпЛА були встановлені протитанкові міни ПТМ-3.
На щастя, під час падіння дрон не здетонував. Вибухонебезпечний пристрій транспортували на спеціальний майданчик і знищили шляхом підриву.
ПТМ-3 – це 4,9 кг протитанкова міна, призначена для дистанційного мінування. Вона наповнена вибуховою речовиною, вагою 1,8 кг. Така міна обладнана неконтактним магнітним детонатором, що реагує на металеві предмети масою понад 50 кг, зокрема автотранспорт і бронетехніку.
