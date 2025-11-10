08:57  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
10 листопада 2025, 07:46

На Сумщині внаслідок ДТП перекинулася маршрутка: є постраждалі

10 листопада 2025, 07:46
Фото: поліція
ДТП сталася 9 листопада близько восьмої ранку в Сумському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 75-річний водій автомобіля SsangYong на ділянці дороги з круговим рухом не надав переваги в русі та допустив зіткнення з маршруткою Volkswagen Crafter під керуванням 50-річного водія.

Внаслідок аварії двоє пасажирів 16 та 24 років отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

ДТП на Сумщині 9 листопада

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

ДТП на Сумщині 9 листопада 2025 року

Нагадаємо, 8 листопада на Сумщині Renault протаранив Honda під час об'їзду автобуса. Внаслідок аварії травмувалися три людини.

