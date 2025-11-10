На Сумщині внаслідок ДТП перекинулася маршрутка: є постраждалі
ДТП сталася 9 листопада близько восьмої ранку в Сумському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, 75-річний водій автомобіля SsangYong на ділянці дороги з круговим рухом не надав переваги в русі та допустив зіткнення з маршруткою Volkswagen Crafter під керуванням 50-річного водія.
Внаслідок аварії двоє пасажирів 16 та 24 років отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, 8 листопада на Сумщині Renault протаранив Honda під час об'їзду автобуса. Внаслідок аварії травмувалися три людини.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників: поранений 12-річний хлопець
10 листопада 2025, 10:22НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики та в "Енергоатомі", – Железняк
10 листопада 2025, 10:11Іноземець поранив ножем відвідувача столичного клубу – поліція затримала нападника
10 листопада 2025, 09:59Росія атакувала Україну "Кинджалами" і 67 дронами: скільки цілей вдалось збити
10 листопада 2025, 09:54На Троєщині у Києві вночі горіли кіоски
10 листопада 2025, 09:45Тимур Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку НАБУ – УП
10 листопада 2025, 09:33На Дніпропетровщині легковик влетів у дерево: є загиблий та постраждала
10 листопада 2025, 09:28Росіяни вранці вдарили по Одесі: наслідки
10 листопада 2025, 09:14НАБУ проводить обшук у співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча – ЗМІ
10 листопада 2025, 09:09В Одесі ліквідували масштабну пожежу
10 листопада 2025, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »