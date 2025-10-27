Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби, будівлі комунальних підприємств, об’єкти соціальної та житлової інфраструктури.

Загинув 69-річний чоловік. Ще 15 людей отримали поранення, серед них діти віком 8 і 15 років. Найбільших втрат завдав удар по маршрутці в селі Постольне Сумського району – він був знищений вогнем й саме серед його пасажирів є загиблий і 13 поранених. Ще одна людина дістала поранення внаслідок обстрілів у Білопільській громаді та одна у Сумах.

Название

Раніше повідомлялося, що двоє поранених внаслідок удару по маршрутці в Постольному, серед них дитина, перебувають у тяжкому стані.