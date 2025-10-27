Загинув чоловік, серед 15 поранених – діти: поліція про наслідки обстрілів Сумщини
Минулої доби російські війська продовжували масовані обстріли території Сумської області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби, будівлі комунальних підприємств, об’єкти соціальної та житлової інфраструктури.
Загинув 69-річний чоловік. Ще 15 людей отримали поранення, серед них діти віком 8 і 15 років. Найбільших втрат завдав удар по маршрутці в селі Постольне Сумського району – він був знищений вогнем й саме серед його пасажирів є загиблий і 13 поранених. Ще одна людина дістала поранення внаслідок обстрілів у Білопільській громаді та одна у Сумах.
Раніше повідомлялося, що двоє поранених внаслідок удару по маршрутці в Постольному, серед них дитина, перебувають у тяжкому стані.