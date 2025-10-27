07:19  27 жовтня
Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 33
07:58  27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
07:45  27 жовтня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: мікроавтобус з'їхав у кювет
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 08:25

Загинув чоловік, серед 15 поранених – діти: поліція про наслідки обстрілів Сумщини

27 жовтня 2025, 08:25
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби російські війська продовжували масовані обстріли території Сумської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби, будівлі комунальних підприємств, об’єкти соціальної та житлової інфраструктури.

Загинув 69-річний чоловік. Ще 15 людей отримали поранення, серед них діти віком 8 і 15 років. Найбільших втрат завдав удар по маршрутці в селі Постольне Сумського району – він був знищений вогнем й саме серед його пасажирів є загиблий і 13 поранених. Ще одна людина дістала поранення внаслідок обстрілів у Білопільській громаді та одна у Сумах.

Удар росіян по маршрутці в селі Постольне
Название

Раніше повідомлялося, що двоє поранених внаслідок удару по маршрутці в Постольному, серед них дитина, перебувають у тяжкому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поліція обстріли Сумська область загиблий постраждалі
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Екстрені відключення в Україні: які області залишилися без світла
27 жовтня 2025, 09:24
Сили ППО знешкодили 66 із 100 російських дронів: є влучання на 9 локаціях
27 жовтня 2025, 09:05
В окупованому Криму заарештували українського біолога: в чому його звинувачують
27 жовтня 2025, 08:58
На Львівщині перекинувся BMW: постраждали чотири людини
27 жовтня 2025, 08:56
Росіяни вдарили по Сумщині: частина громади залишилася без світла
27 жовтня 2025, 08:50
У Дніпрі на пішохідному переході авто збило 15-річну дівчину
27 жовтня 2025, 08:40
На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка
27 жовтня 2025, 08:22
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
27 жовтня 2025, 08:11
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
27 жовтня 2025, 07:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »