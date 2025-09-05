Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров за підсумками засідання Ради оборони області, передає RegioNews.

"Системно проводимо роботу щодо захисту логістичних шляхів антидроновими сітками. Наразі такими засобами закрито понад 60 км доріг", – сказав він.

Григоров повідомив, що разом із військовими, бізнесом та громадами триває робота над захистом АЗС Сумщини. Частину заправок вже обладнали різноплановими укриттями, роботи продовжуються.

Також на засіданні визначили завдання щодо посилення підрозділів ППО та їхнього фінансування.

Раніше повідомлялося, що антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру.