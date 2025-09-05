22:10  04 вересня
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
18:26  04 вересня
Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду
17:15  04 вересня
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 07:09

На Сумщині понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками

05 вересня 2025, 07:09
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У Сумській області антидроновими сітками накрили понад 60 кілометрів логістичних шляхів

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров за підсумками засідання Ради оборони області, передає RegioNews.

"Системно проводимо роботу щодо захисту логістичних шляхів антидроновими сітками. Наразі такими засобами закрито понад 60 км доріг", – сказав він.

Григоров повідомив, що разом із військовими, бізнесом та громадами триває робота над захистом АЗС Сумщини. Частину заправок вже обладнали різноплановими укриттями, роботи продовжуються.

Також на засіданні визначили завдання щодо посилення підрозділів ППО та їхнього фінансування.

Раніше повідомлялося, що антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область Антидронові сітки війна дороги
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали всіх дітей
05 вересня 2025, 07:21
ЗСУ за добу ліквідували ще понад 800 російських окупантів та 50 артсистем
05 вересня 2025, 06:54
В ООН відреагували на російський удар по гуманітарній місії біля Чернігова
04 вересня 2025, 23:44
В Луганську горить важлива російська нафтобаза
04 вересня 2025, 23:29
Справжні еліти, на яких тримається будь-яка держава, це люди, які вміють казати "ні"
04 вересня 2025, 23:09
У громадах Харківщини діти здобувають освіту в підземних школах
04 вересня 2025, 22:52
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
04 вересня 2025, 22:10
На Київщині поліція шукає молоду компанію, яка знущалась з тварини
04 вересня 2025, 21:59
У Португалії трагічно загинув українець
04 вересня 2025, 21:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »