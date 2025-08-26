Смертельна ДТП на Сумщині: загинули підліток і водій, ще три людини – у лікарні
Смертельна ДТП сталася вранці 25 серпня в селі Боромля Охтирського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На трасі "Суми–Полтава" зіштовхнулися автомобіль Ford Focus під керуванням 23-річного водія та Volkswagen Caddi, за кермом якого перебував 39-річний чоловік.
Внаслідок аварії загинули водій Volkswagen та 14-річний пасажир Ford. Ще троє людей, серед яких неповнолітній, отримали травми та були госпіталізовані.
Автомобілі вилучили та помістили на спецмайданчик поліції.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, поліція з’ясовує обставини події.
Нагадаємо, вдень 22 серпня на Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ. Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей. Найбільше постраждав 15-річний хлопець.
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки
26 серпня 2025, 10:45Потонув у річці: у Миколаєві знайшли тіло 15-річного хлопця
26 серпня 2025, 10:40Катували та шантажували в'язнів: у Харкові затримали керівника колонії та його співробітників
26 серпня 2025, 10:31Менше половини шкіл і садків Полтавської громади готові до навчального року – що не так
26 серпня 2025, 10:27На Харківщині загасили пожежу на сміттєзвалищі
26 серпня 2025, 10:26У Києві затримали агентку фсб, яка готувала дані для атак на столицю
26 серпня 2025, 10:16На Полтавщині чоловік загинув від ураження струмом під час ремонту
26 серпня 2025, 10:12На Рівненщині зростає захворюваність на COVID-19: зафіксовано летальний випадок
26 серпня 2025, 09:52ДБР викрило схему постачання військовим неякісного масла на десятки мільйонів
26 серпня 2025, 09:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »