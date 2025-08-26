Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі "Суми–Полтава" зіштовхнулися автомобіль Ford Focus під керуванням 23-річного водія та Volkswagen Caddi, за кермом якого перебував 39-річний чоловік.

Внаслідок аварії загинули водій Volkswagen та 14-річний пасажир Ford. Ще троє людей, серед яких неповнолітній, отримали травми та були госпіталізовані.

Автомобілі вилучили та помістили на спецмайданчик поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, поліція з’ясовує обставини події.

Нагадаємо, вдень 22 серпня на Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ. Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей. Найбільше постраждав 15-річний хлопець.