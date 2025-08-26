Ілюстративне фото: поліція

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За останній тиждень із прикордонних територій виїхали 47 людей, серед них – дев’ятеро дітей.

За даними очільника ОВА, від початку організованої евакуації вже залишили свої домівки близько 60 тисяч мешканців (63%), серед них понад 8 тисяч дітей (91,9%).

В області наразі доступні майже 1500 місць для проживання у пунктах компактного, транзитного та довгострокового розселення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області в 9 населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, залишаються ще 280 дітей. Наразі продовжується евакуація з їхніми родинами або особами, які представляють їхні інтереси.