Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені

Ілюстративне фото: Сумська ОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 46 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Під ударом опинилися Сумський, Шосткинський та Конотопський райони

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

У Новослобідській громаді внаслідок влучання FPV-дрону загинув 37-річний чоловік. Поранення отримали 56-річна жінка та 62-річний чоловік.

У Сумській громаді через атаки дронів поранено кількох людей: чоловіків 63, 44 та 40 років, жінок 62 та 59 років. Травм зазнала 86-річна жінка, постраждала також 84-річна мешканка.

Російські війська застосували різні види озброєння, зокрема:

понад 20 ударів керованими авіабомбами,

понад 10 скидань ВОГ з БпЛА,

15 ударів із реактивних систем залпового вогню,

FPV-дрони та інші безпілотники.

Пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Сумській громаді – 23 приватні будинки, багатоповерхівка, школа, 4 автомобілі, нежитлові приміщення.

У Білопільській, Зноб-Новгородській, Ворожбянській, Буринській та Роменській громадах – житлові та нежитлові будівлі, транспорт і інфраструктурні об’єкти.

Загалом за добу повітряна тривога в області тривала понад 16 годин.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по щонайменше чотирьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення.