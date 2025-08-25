09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 10:54

Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені

25 серпня 2025, 10:54
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 46 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Під ударом опинилися Сумський, Шосткинський та Конотопський райони

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

У Новослобідській громаді внаслідок влучання FPV-дрону загинув 37-річний чоловік. Поранення отримали 56-річна жінка та 62-річний чоловік.

У Сумській громаді через атаки дронів поранено кількох людей: чоловіків 63, 44 та 40 років, жінок 62 та 59 років. Травм зазнала 86-річна жінка, постраждала також 84-річна мешканка.

Російські війська застосували різні види озброєння, зокрема:

  • понад 20 ударів керованими авіабомбами,
  • понад 10 скидань ВОГ з БпЛА,
  • 15 ударів із реактивних систем залпового вогню,
  • FPV-дрони та інші безпілотники.

Пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Сумській громаді – 23 приватні будинки, багатоповерхівка, школа, 4 автомобілі, нежитлові приміщення.

У Білопільській, Зноб-Новгородській, Ворожбянській, Буринській та Роменській громадах – житлові та нежитлові будівлі, транспорт і інфраструктурні об’єкти.

Загалом за добу повітряна тривога в області тривала понад 16 годин.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по щонайменше чотирьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Сумська область БПЛА атака загиблий пошкодження цивільні
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24
На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19
На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59
Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46
Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38
Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26
На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15
Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 10:05
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »