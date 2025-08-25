Ілюстративне фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.

"Ворог продовжує масовану атаку на Сумську громаду. Близько опівночі було зафіксовано більше 10 влучань", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки загорілися житлові будинки в одному зі старостинських округів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, майже добу триває масована атака російської армії на Сумську область. Вночі 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді.