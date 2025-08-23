Фото: ОВА

Вночі та зранку 23 серпня російські війська завдали ударів по Сумській області

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Ворожбянську громаду окупанти атакували двома дронами-камікадзе. Пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки, чотири приватні оселі, господарські споруди, газо- й електромережі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Комунальні служби відновлюють мережі.

Вранці ворог скинув дві керовані авіабомби на село Бунячине Новослобідської громади. Внаслідок атаки пошкоджені два будинки, церква та адмінбудівля старостату. Поранення отримав 44-річний місцевий житель, його госпіталізували.

Очільник ОВА зазначив, що через постійні обстріли близько 90% мешканців Бунячиного вже евакуювалися, але частина людей і досі залишається в селі. Він закликав тих, хто вагається, виїхати в безпечніше місце.

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 36 ворожих дронів.