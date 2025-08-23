Сумщина під ударами дронів і авіабомб: зруйновані будинки та церква, поранений чоловік
Вночі та зранку 23 серпня російські війська завдали ударів по Сумській області
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Ворожбянську громаду окупанти атакували двома дронами-камікадзе. Пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки, чотири приватні оселі, господарські споруди, газо- й електромережі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Комунальні служби відновлюють мережі.
Вранці ворог скинув дві керовані авіабомби на село Бунячине Новослобідської громади. Внаслідок атаки пошкоджені два будинки, церква та адмінбудівля старостату. Поранення отримав 44-річний місцевий житель, його госпіталізували.
Очільник ОВА зазначив, що через постійні обстріли близько 90% мешканців Бунячиного вже евакуювалися, але частина людей і досі залишається в селі. Він закликав тих, хто вагається, виїхати в безпечніше місце.
Нагадаємо, у ніч на 23 серпня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 36 ворожих дронів.