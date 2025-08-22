Фото: поліція

Поліція Конотопа повідомила про підозру подружжю у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до смерті їхнього двомісячного сина

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що хлопчик народився здоровим у квітні 2024 року. Втім, батьки не забезпечили йому належного догляду: дитина недоотримувала харчування, а при погіршенні стану подружжя не звернулося до медиків. Упродовж двох місяців у немовляти спостерігалася втрата ваги та затримка розвитку.

Дитина померла 15 липня від вірусної інфекції. За висновками експертів, при своєчасному лікуванні життя хлопчика можна було врятувати.

Подружжю, 35-річному чоловіку та його 31-річній дружині, інкримінують ч. 2 ст. 166 ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, у Кременчуці судитимуть акушерку-гінеколога за смерть новонародженої дитини. Лікарці загрожує до трьох років увʼязнення.