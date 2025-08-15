21:26  14 серпня
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
20:55  14 серпня
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
15 серпня 2025, 00:03

Росіяни атакували КАБами і дроном громади на Сумщині: наслідки

15 серпня 2025, 00:03
Фото: ОВА
Російська армія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне населення Сумщини

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

В четвер, 14 серпня, окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу у Битицькому старостаті Сумської громади. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

У Миропільській громаді через атаку ворожого FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік.

"Він давно евакуювався із села, але сьогодні приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл", – розповів посадовець.

Чоловіка госпіталізували з дрібними осколковими пораненнями. Лікарі його обстежують, загрози життю немає.

В ОВА закликали жителів Сумщини не їздити у прикордонні села, що постійно потерпають від обстрілів та з яких триває евакуація. Там наголосили, що росіяни й далі цілеспрямовано б’ють по цивільних і їхніх домівках.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.

14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
07 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
