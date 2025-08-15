Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров , передає RegioNews .

В четвер, 14 серпня, окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу у Битицькому старостаті Сумської громади. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

У Миропільській громаді через атаку ворожого FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік.

"Він давно евакуювався із села, але сьогодні приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл", – розповів посадовець.

Чоловіка госпіталізували з дрібними осколковими пораненнями. Лікарі його обстежують, загрози життю немає.

В ОВА закликали жителів Сумщини не їздити у прикордонні села, що постійно потерпають від обстрілів та з яких триває евакуація. Там наголосили, що росіяни й далі цілеспрямовано б’ють по цивільних і їхніх домівках.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.