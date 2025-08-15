Росіяни атакували КАБами і дроном громади на Сумщині: наслідки
Російська армія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне населення Сумщини
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
В четвер, 14 серпня, окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу у Битицькому старостаті Сумської громади. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.
У Миропільській громаді через атаку ворожого FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік.
"Він давно евакуювався із села, але сьогодні приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл", – розповів посадовець.
Чоловіка госпіталізували з дрібними осколковими пораненнями. Лікарі його обстежують, загрози життю немає.
В ОВА закликали жителів Сумщини не їздити у прикордонні села, що постійно потерпають від обстрілів та з яких триває евакуація. Там наголосили, що росіяни й далі цілеспрямовано б’ють по цивільних і їхніх домівках.
Нагадаємо, пізно ввечері 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.