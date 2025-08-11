Фото: скриншот

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ, передає RegioNews .

Зведений загін майстрів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України, до складу якого увійшли бійці підрозділу "Кракен", Міжнародного легіону та управління безпілотних систем, успішно працює на фронті в Сумській області.

Бойове завдання загону – унеможливити будь-який рух ворога та відрізати його від постачання боєприпасів, пального, продовольства й іншого забезпечення.

Підрозділ контролює простір, знищуючи будь-які цілі росіян на землі та в небі, надаючи при цьому постійну підтримку українській піхоті на передових позиціях.

За даними ГУР, на ділянці фронту, де працюють безпілотники, окупанти "вже виють один одному від безпорадності" – будь-яка спроба пересування стає для них фатальною.

Нагадаємо, раніше операція української розвідки на Сумщині завдала серйозного удару по тилу окупантів. За попередніми даними, були знищені щонайменше 334 російських військових, ще понад 550 – отримали поранення.