Фото: Суми/ОВА

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров , передає RegioNews .

В середу, 6 серпня, близько 21:00 росіяни атакували Суми – є влучання в Ковпаківському районі. Внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання.

Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні. На щастя, жертв та поранених немає.

За попередніми даними ДСНС, ворог обстрілював місто з реактивної системи залпового вогню. Тип зброї уточнюється.

Також росіяни ввечері атакували двома БпЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади. Отримав поранення 71-річний чоловік, його з уламковими пораненнями доставили до лікарні.

Нагадаємо, від 6 серпня на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнал тривоги лунатиме лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою.