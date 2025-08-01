Россия ударила по энергетике Сумщины: часть района без света

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Сегодня, 1 августа, враг снова произвел обстрел объектов энергетической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть потребителей осталась без электроснабжения

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Специалисты АО "Сумыоблэнерго" оперативно приступили к восстановлению поврежденных сетей и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть жителям свет.

"Благодарю энергетиков за скорую и слаженную работу", — отметил Григоров.

Напомним, в ночь на 1 августа российские войска атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.