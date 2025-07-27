Фото: Сумская ОВА

В течение дня 27 июля Сумская область несколько раз стала мишенью для вражеских атак беспилотников

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

Около 11:30 один из дронов попал в Ковпаковский район областного центра. Удар пришелся на жилую зону, в результате чего повреждены здания, как жилые, так и коммерческие. По предварительной информации, выбито около 50 окон. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Через несколько часов, около 15:00, был зафиксирован еще один удар по территории области. На этот раз дрон поразил объекты критической инфраструктуры Сумской общины. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Энергетики оперативно приступили к ремонтным работам. Власти сообщают, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии в пострадавшие дома.

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