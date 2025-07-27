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В ночь на субботу, 27 июля, Россия осуществила очередную масштабную атаку по территории Украины, использовав 83 беспилотника

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает RegioNews.

Основную часть из них составляли ударные БПЛА типа Shahed, а также имитаторы различных типов. Атака началась после 22:30 26 июля.

Зафиксировано, что дроны запускались сразу с нескольких направлений - с территории России (Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск), а также из временно оккупированного Крыма (Гвардейское). Против вражеских БПЛА работали все ключевые подразделения Сил обороны Украины - зенитные ракетные комплексы, авиация, мобильные огневые группы, системы радиоэлектронной борьбы и средства борьбы с дронами.

По состоянию на 10:30 27 июля, Воздушным силам удалось уничтожить или подавить 78 беспилотников. Их сбивали над северными, южными, восточными и центральными регионами страны. Однако часть дронов все же достигла целей - зафиксировано пять попаданий в трех населенных пунктах. Также в двух локациях зафиксировано падение обломков уничтоженных БПЛА.

Напомним, Северная Корея может присоединиться к наступлению РФ на Украину, - Reuters.