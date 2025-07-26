Фото: Нацполиция

В Сумской области в результате российской атаки ранены люди. Также повреждена инфраструктура

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В ночь на 26 июля российские войска атаковали Сумскую область ракетами, ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Основной удар пришелся на жилищную и гражданскую инфраструктуру.

В результате атаки ранили трех человек: двух женщин 57 и 50 лет и 55-летнего мужчину. Их госпитализировали с ожогами и осколочными ранениями.

Напомним, ранее россияне обстреляли Днепропетровщину из дронов и артиллерии. К сожалению, в результате атаки погиб 66-летний мужчина.