Армія РФ 4 години поспіль атакувала Шостку дронами: є руйнування
Сьогодні вночі протягом майже чотирьох годин росіяни атакували ударними БпЛА Шосткинську громадуСумської області
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, а також пошкоджено житлові будинки.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
На місці працюють профільні служби — триває обстеження території та ліквідація наслідків.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, загинув чоловік.
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