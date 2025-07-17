Фото: полиция Сумской области

Следователи завершили дело в отношении российского командира, который терроризировал жителей оккупированного села в Сумской области весной 2022 года

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

В Сумской области завершили досудебное расследование в отношении одного из командиров российских войск, который во время оккупации села Боромля на Тростянщине совершал военные преступления против мирного населения. По данным следствия, в марте 2022 года военнослужащий Вооруженных сил РФ самовольно объявил себя "комендантом" населенного пункта и начал оказывать давление на местных жителей.

Зафиксированы факты незаконных обысков жилых домов, ограбления, а также физического и психологического насилия. Мужчина угрожал людям оружием, запугивал расправой, а гражданских, чьи родственники служили в ВСУ, выводил из домов под прицелом автоматов, заставлял становиться на колени и имитировал расстрелы. Все действия сопровождались моральным унижением и давлением.

Следователи Сумской полиции, совместно с областной прокуратурой и СБУ, собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Известно, что подозреваемый занимал должность командира 5-го стрелкового батальона 119-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа РФ. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, СБУ разоблачила в Донецкой области еще трех информаторов ФСБ, которые помогали РФ.