Судитимуть окупанта, який катував та грабував цивільних на Сумщині
Слідчі завершили справу щодо російського командира, який тероризував мешканців окупованого села на Сумщині навесні 2022 року
Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.
У Сумській області завершили досудове розслідування щодо одного з командирів російських військ, який під час окупації села Боромля на Тростянеччині вчиняв воєнні злочини проти мирного населення. За даними слідства, у березні 2022 року військовослужбовець Збройних сил РФ самовільно оголосив себе "комендантом" населеного пункту та почав чинити тиск на місцевих жителів.
Зафіксовано факти незаконних обшуків житлових будинків, пограбування, а також фізичного й психологічного насильства. Чоловік погрожував людям зброєю, залякував розправою, а цивільних, чиї родичі служили в ЗСУ, виводив з осель під прицілом автоматів, змушував ставати на коліна та імітував розстріли. Всі дії супроводжувалися моральним приниженням та тиском.
Слідчі Сумської поліції, спільно з обласною прокуратурою та СБУ, зібрали достатньо доказів для передачі справи до суду. Відомо, що підозрюваний обіймав посаду командира 5-го стрілецького батальйону 119-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу 8-ї армії Південного військового округу РФ. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, СБУ викрила на Донеччині ще трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ.