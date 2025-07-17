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17 липня 2025, 19:29

Судитимуть окупанта, який катував та грабував цивільних на Сумщині

17 липня 2025, 19:29
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Фото: поліція Сумської області
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Слідчі завершили справу щодо російського командира, який тероризував мешканців окупованого села на Сумщині навесні 2022 року

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У Сумській області завершили досудове розслідування щодо одного з командирів російських військ, який під час окупації села Боромля на Тростянеччині вчиняв воєнні злочини проти мирного населення. За даними слідства, у березні 2022 року військовослужбовець Збройних сил РФ самовільно оголосив себе "комендантом" населеного пункту та почав чинити тиск на місцевих жителів.

Зафіксовано факти незаконних обшуків житлових будинків, пограбування, а також фізичного й психологічного насильства. Чоловік погрожував людям зброєю, залякував розправою, а цивільних, чиї родичі служили в ЗСУ, виводив з осель під прицілом автоматів, змушував ставати на коліна та імітував розстріли. Всі дії супроводжувалися моральним приниженням та тиском.

Слідчі Сумської поліції, спільно з обласною прокуратурою та СБУ, зібрали достатньо доказів для передачі справи до суду. Відомо, що підозрюваний обіймав посаду командира 5-го стрілецького батальйону 119-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу 8-ї армії Південного військового округу РФ. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, СБУ викрила на Донеччині ще трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ.

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Сумська область воєнні злочини окупація командир розслідування суд
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