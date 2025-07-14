Фото: скриншот из видео/Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Спасательная операция состоялась в пределах Краснопольской громады, где оставалась 76-летняя Раиса. Несмотря на осложненную логистику и риски для жизни, правоохранители смогли добраться до населенного пункта и вовремя вывезти женщину в безопасное место.

По словам госпожи Раисы, она долгое время жила одна. Дочь, которая живет за границей, неоднократно призывала ее эвакуироваться. Однако женщина не решалась покинуть дом, пока самочувствие не резко ухудшилось. В критический момент она не была уверена, доживет ли до утра. Только благодаря своевременному прибытию полицейских ее удалось спасти.

После эвакуации из прифронтового села женщину передали медикам. Бригада экстренной помощи уже ждала на месте, чтобы оказать необходимую поддержку. По словам полицейских, подобные выезды происходят регулярно, ведь на опасных территориях до сих пор остаются уязвимые жители, которые нуждаются в помощи.

Напомним, в Херсонской области эвакуировали 8 гражданских из прифронтового Берислава.