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14 июля 2025, 19:02

В Днепре мужчину приговорили к 7 годам за покушение на убийство во время конфликта

14 июля 2025, 19:02
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фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области
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Суд вынес приговор днепрянину, который во время конфликта на улице ранил незнакомца ножом

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за попытку убийства, совершенное во время уличного конфликта. Инцидент произошел 24 апреля 2024 года на Бульваре Славы. В тот день между двумя незнакомцами внезапно возник спор, быстро переросший в агрессивную схватку. Один из мужчин, 39-летний житель города, неожиданно вытащил нож и нанес оппоненту удар.

Инцидент произошел в Днепре на бульваре Славы

Потерпевший - 43-летний мужчина получил серьезные ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Оперативники криминальной полиции Днепра и правоохранители Соборного района оперативно приступили к поискам нападающего. В течение двух часов они установили его личность, задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления.

Следователи собрали необходимую доказательную базу и сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. После завершения судебного разбирательства обвиняемый получил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Волыни подросток несколько раз ударил ножом родного отца.

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